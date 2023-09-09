Dapat Bantuan Gerobak, Pedagang Doakan Partai Perindo Sukses di Pemilu 2024

MANADO - Bobby Lukas mendoakan Bakal Caleg (Bacaleg) DPRD Kota Manado Dapil Wenang Wanea, Patrisia Debora Nussy bisa sukses menjadi anggota DPRD Kota Manado pada Pemilu 2024 mendatang.

Bobby juga mendoakan agar Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo meraih sukses di Pemilu 2024.

"Saya bersyukur kepada ketua DPW Partai Perindo Sulut dan ketua DPD Partai Perindo kota Manado dan caleg saya yang saya khususkan, Ibu Patrisia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR Manado untuk Dapil Wenang-Wanea, ujar Boby Lukas, Jumat (8/9/2023).

Patrisia, kata Bobby merupakan Bacaleg yang peduli dengan masyarakat serta peduli dengan pedagang kecil dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri.

"Saya ini ya mau dibilang pengusaha tapi pengusaha kecil dengan kepedulian Ibu Patrisa seperti anak saya sendiri ini merasa peduli sama saya sampai dapat membantu saya untuk dapat roda baru yang kalau dilihat roda saya sudah pada ambruk digantikan dengan roda baru," tuturnya.