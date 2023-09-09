Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bansos Beras Disalurkan ke 3 Kabupaten di Jabar, Partai Perindo: Komitmen Jokowi Peduli Rakyat

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:34 WIB
Partai Perindo Apresiasi Presiden Jokowi yang Sangat Peduli Rakyat
Partai Perindo Apresiasi Presiden Jokowi yang Sangat Peduli Rakyat/Biro Setpres
JAKARTA - Pemerintah segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) pangan berupa beras kepada masyarakat tak mampu.

Bansos beras dengan kemasan 10 kg akan dibagikan kepada 613.000 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang penyalurannya dilakukan selama 3 bulan sepanjang September, Oktober, dan November 2023.

Bansos tahap awal didistribusikan Kantor Cabang Bulog Cirebon berjumlah sebanyak 18.000 ton beras kualitas medium di 3 Kabupaten akan disalurkan ke 3 wilayah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Cirebon, Majalengka dan Kuningan.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi bekerja cepat menanggulangi dampak kemarau panjang yang berakibat naiknya harga beras.

“Bansos pangan berupa beras ini layak diapresiasi karena langsung menjawab kebutuhan rakyat. Ini bentuk komitmen Jokowi yang peduli rakyat," jelas Yerry, Sabtu (9/9/2023).

"Ini tentu tahap awal yang dimulai di Jawa Barat. Karena rencananya pemerintah akan menyalurkan Bansos beras untuk 2,1 juta keluarga." tambah pria -- yang akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara itu.

Dia berharap penyalurannya dilakukan secara merata di berbagai wilayah dengan dampak kekeringan terparah.

Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang Bulog Cirebon Imam Firdaus Jamal, mengatakan Bansos beras ini untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran.

Menurutnya, Kantor Cabang Bulog Cirebon mengalokasikan 18.000 ton beras untuk dibagikan selama 3 bulan ke depan.

