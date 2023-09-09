Advertisement
Partai Perindo Usul Pemerintah RI Benchmarking Berbagai Kejadian di Myanmar

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:43 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengusulkan, pemerintah Indonesia melakukan benchmarking dengan berbagai kejadian di Myanmar.

Hal itu untuk mengetahui berbagai perkembangan secara lengkap junta militer Myanmar terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan konflik di negari seribu pagoda tersebut.

"Hal ini penting bagi Indonesia ketahui siapa tahu saja apa yang terjadi di Myanmar bisa terjadi di sini. Bila ada kemiripan unsur kejadian, model pemicu perlu mendapat atensi," kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, Jumat (8/9/2023).

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati -- yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Tengah VI tersebut -- menjelaskan hal ini hanya bisa dilakukan bila tetap ada hubungan bilateral resmi dengan pemerintah Myanmar yang sah, sehingga pemerintah Indonesia dapat berperan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar.

"Dengan kita tetap menjaga hubungan diplomasi dengan Myanmar, maka keberlangsungan peran pemerintah Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah di Myanmar," jelasnya.

Masih kata Nuning, pengiriman pasukan perdamaian ke Myanmar untuk mengatasi masalah etnis Rohingya tidak bisa serta merta dilakukan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengiriman pasukan hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari badan-badan khusus PBB yang memastikan ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.

Khusus untuk kasus Rohingya, harus ada rekomendasi dari badan PBB, seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), apakah memang ada pelanggaran HAM.

"Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta merta ada pelanggaran HAM, sementara tidak ada pernyataan dari PBB," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tidak akan tersandera oleh isu konflik yang sedang berlangsung di Myanmar. ASEAN akan terus berupaya mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi adanya pandangan yang mempertanyakan efektivitas ASEAN karena tidak adanya kemajuan terhadap progres perdamaian di Myanmar.

"ASEAN tidak akan tersandera oleh isu Myanmar, kapal ASEAN harus terus melaju mewujudkan kedamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran," kata Jokowi dalam konferensi pers ASEAN 2023 di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Jokowi menyatakan, ASEAN sepakat terus melanjutkan upaya perdamaian. Dalam Keketuaan Indonesia sendiri telah dilakukan 145 engagement dengan 70 stakeholders. Jokowi melihat sudah mulai muncul trust di antara para stakeholders.

