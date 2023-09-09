Kartini Perindo Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Cilincing

JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara dengan menghadirkan layanan kesehatan secara gratis terhadap warga di Jalan Reformasi RT 007 RW 008, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (9/9/2023).

Masyarakat antusias mengikuti layanan kesehatan gratis ini. Salah satu warga, Salfiyanti (53), senang layanan kesehatan ini hadir di wilayahnya yang dianggap pemukiman kumuh. Apalagi saat ini dia menderita penyakit diabetes, kolesterol, dan darah tinggi yang tentunya membutuhkan obat untuk kesembuhan penyakitnya.

"Seneng bangat dan bersyukur bangat ya, mungkin kalau menurut orang luar ini tidak seberapa. Menurut kami, ini sangat-sangat berarti. Ternyata ada yang peduli dengan kami yang tinggal di bantaran kali, yang tinggal di wilayah boleh di bilang kaya anak SMA abu-abu," kata Salfiyanti kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat puluhan warga saling mengantri mendapatkan layanan kesehatan secara gratis itu. Selanjutnya, secara bergantian, warga akan berkonsultasi dengan dokter hingga diberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

Salfiyanti mengaku senang, Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 selalu terjun ke masyarakat. Sebab pemukiman tempat dia tinggal sangat membutuhkan layanan kesehatan ini.