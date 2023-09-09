Bacaleg Perindo Venna Melinda Bagikan Sembako ke Warga Kurang Mampu di Kediri

Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda bagikan sembako ke masyarakat Kediri, Jumat (8/9/2023). (iNews/Afnan Subagio)

KEDIRI – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Venna Melinda, turun ke menemui masyarakat di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Timur itu dalam kegiatannya ini didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dapil 8, Yekti Murih Wiyati.

Mereka secara door to door mengunjungi warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto.

Mereka juga membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada sedikitnya 16 warga kurang mampu.

BACA JUGA: Bacaleg DPR RI Venna Melinda Bagikan KTA Perindo Berasuransi kepada Warga Tulungagung

“Kita ada sembako buat ibu mudah-mudahan bermanfat,” kata Venna Melinda.