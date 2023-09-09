Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda Sosialisasikan KTA Berasuransi ke Warga Kediri

Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda sosialisasikan KTA berasuransi kepada warga Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023). (iNews/Afnan Subagio)

KEDIRI – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Venna Melinda menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi kepada masyarakat di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Dalam kegiatannya ini, Venna Melinda didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dapil 8, Yekti Murih Wiyati.

Venna yang merupakan Bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Timur itu menyosialisasikan KTA berasuransi kepada di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto.

“KTA asuransi ini bukan hanya untuk jiwa tapi kecelakaan bisa dicaver,” ujar Venna Melinda.

Ia mengatakan kepada masyarakat untuk mengajak warga sekitar agar bisa mendapatkan KTA berasuransi.

Selain menyosialisasikan KTA, Venna Melinda dan Yekti Murih Wiyatimembagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada sedikitnya 16 warga kurang mampu.