Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda Sosialisasikan KTA Berasuransi ke Warga Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |12:29 WIB
Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda Sosialisasikan KTA Berasuransi ke Warga Kediri
Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda sosialisasikan KTA berasuransi kepada warga Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023). (iNews/Afnan Subagio)
A
A
A

KEDIRI – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Venna Melinda menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi kepada masyarakat di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Dalam kegiatannya ini, Venna Melinda didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dapil 8, Yekti Murih Wiyati.

Venna yang merupakan Bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Timur itu menyosialisasikan KTA berasuransi kepada di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto.

“KTA asuransi ini bukan hanya untuk jiwa tapi kecelakaan bisa dicaver,” ujar Venna Melinda.

Ia mengatakan kepada masyarakat untuk mengajak warga sekitar agar bisa mendapatkan KTA berasuransi.

Selain menyosialisasikan KTA, Venna Melinda dan Yekti Murih Wiyatimembagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada sedikitnya 16 warga kurang mampu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement