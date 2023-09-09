Dapat Bantuan Sembako dari Bacaleg Perindo Venna Melinda, Warga Berterima Kasih

KEDIRI – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Venna Melinda, membagikan bantuan berupa paket sembako terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Masyarakat senang menerima bantuan sembako itu. Salah satu warga yang menerima sembako mengucapkan terima kasih.

“Terima kasih Bu ya,” kata ibu rumah tangga usai menerima bantuan paket sembako dari Venna Melinda.

Dalam kegiatan ini, Venna Melinda yang merupakan Bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Timur itu dalam didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dapil 8, Yekti Murih Wiyati.

Mereka secara door to door mengunjungi warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto.

Mereka membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada sedikitnya 16 warga kurang mampu.