Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Cilincing, Bacaleg Perindo : Ini Kerja Nyata

JAKARTA - Kartini Perindo menggelar pengobatan gratis Jalan Reformasi Rt 007 Rw 008, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Acara kali ini dipimpin dr Komala Dewi dan H Gondo Radityo Gambiro sebagai Bacaleg dari Partai Perindo.

Gondo mengatakan, program ini merupakan aksi nyata dari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Dia mengatakan masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini.

"Ya ini kerja nyata kami dari Partai Perindo bahwa kami peduli masyarakat. Ini dalam rangka juga meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan itu nomor satunya kesehatan. Inilah kepedulian yang kami perjuangkan dan insya Allah bisa berjalan terus," kata Gondo yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil 3 Jakata Utara dan Jakarta Barat, Sabtu (9/9/2023).

Ia menyebutkan, selain membuka posko kesahatan, pihaknya mendatangi rumah warga yang tidak bisa hadir ke lokasi. Ia mengatakan, program ini sudah berjalan selama tiga bulan dan selalu rutin dilaksanakan setiap akhir pekan.

"Luar biasa antusias masyarakat. Bahkan ada yang terharu karena si pasien ini tidak bisa keluar rumah kita datangi ke rumahnya, kita periksa di rumahnya dan kemudian diberi obat dan kemudian dilanjutkan perawatan oleh tim kami," katanya.

Ia menerangkan, kesehatan warga akan tetap dipantau usai pelayanan kesehatan gratis ini. Sebab pihaknya telah bekerja sama dengan RT setempat agar diberitahu jika warganya kembali mengeluhkan sakit yang diderita.