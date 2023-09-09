Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Cilincing, Bacaleg Perindo : Ini Kerja Nyata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:49 WIB
Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Cilincing, Bacaleg Perindo : Ini Kerja Nyata
Bacaleg Partai Perindo H Gondo Radityo Gambiro. (MPI/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Kartini Perindo menggelar pengobatan gratis Jalan Reformasi Rt 007 Rw 008, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Acara kali ini dipimpin dr Komala Dewi dan H Gondo Radityo Gambiro sebagai Bacaleg dari Partai Perindo.

Gondo mengatakan, program ini merupakan aksi nyata dari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Dia mengatakan masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini.

"Ya ini kerja nyata kami dari Partai Perindo bahwa kami peduli masyarakat. Ini dalam rangka juga meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan itu nomor satunya kesehatan. Inilah kepedulian yang kami perjuangkan dan insya Allah bisa berjalan terus," kata Gondo yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil 3 Jakata Utara dan Jakarta Barat, Sabtu (9/9/2023).

Ia menyebutkan, selain membuka posko kesahatan, pihaknya mendatangi rumah warga yang tidak bisa hadir ke lokasi. Ia mengatakan, program ini sudah berjalan selama tiga bulan dan selalu rutin dilaksanakan setiap akhir pekan.

"Luar biasa antusias masyarakat. Bahkan ada yang terharu karena si pasien ini tidak bisa keluar rumah kita datangi ke rumahnya, kita periksa di rumahnya dan kemudian diberi obat dan kemudian dilanjutkan perawatan oleh tim kami," katanya.

Ia menerangkan, kesehatan warga akan tetap dipantau usai pelayanan kesehatan gratis ini. Sebab pihaknya telah bekerja sama dengan RT setempat agar diberitahu jika warganya kembali mengeluhkan sakit yang diderita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement