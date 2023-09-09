Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg DPRD DKI Raditya Putra Ungkap Perindo Partai Masa Depan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:52 WIB
Bacaleg DPRD DKI Raditya Putra Ungkap Perindo Partai Masa Depan
Bacaleg Partai Perindo Raditya Putra Pratama ungkap alasannya gabung Partai Perindo. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo, Raditya Putra Pratama, mengungkap alasannya masuk ke partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

Raditya melihat Partai Perindo berbeda dengan partai lain, karena mampu menciptakan ruang seluas-luasnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan anak muda.

"Saya melihat Partai Perindo ini beda dengan partai lain. partai lain mungkin sudah established, mungkin sudah sejak lama, dan Perindo ini saya melihat banyak ruang kreatif yang bisa kita manfaatkan," kata Raditya dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Sabtu (9/9/2023).

"Dan saya lihat Partai Perindo ini adalah partai masa depan, jadi partai masa depan itu adalah partai yang membuka ruang sebesar-besarnya bagi anak muda," tuturnya.

Raditya mengaku sudah lama melihat aksi nyata Partai Perindo dalam membantu memfasilitasi pelaku usaha UMKM. Namun, saat itu dirinya masih tergabung dengan partai lain sehingga belum terpikir untuk menjadi kader dari Partai Perindo.

"Waktu pas 2019 saya melihat gerobak (Partai Perindo) kok banyak banget yah, kayanya ini menarik nih. Cuma aku belum kepikiran untuk masuk ke partai ini karena waktu itu masih di partai lain," katanya.

Namun menjelang 2024, Raditya mengatakan, dirinya ingin mencari partai yang cocok untuknya, terutama dalam memajukan UMKM. Setelah itu, ia memutuskan menjadi bagian dari Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
