Bacaleg Perindo Raditya Putra Ajak Milenial dan Gen Z Tak Sebar Hoaks

JAKARTA - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo, Raditya Putra Pratama mengajak para milenial dan Gen Z untuk bijak dalam bersosial media, terutama menjelang Pemilu 2024.

Raditya mengatakan, sosial media tidak hanya positif, namun memiliki dampak negatif, terutama di tahun-tahun politik. Banyak kampanye gelap, dan berita bohong yang sengaja disebar untuk menjatuhkan lawan.

"Namun di samping itu kita melihat banyak negatif sidenya, bukan hanya positifnya. Negatifnya adalah banyak sekali konten konten yang menyebarkan berita tidak benar, Black campaign, negatif campaign. Dan itu yang seharusnya di 2024 itu kita redam," kata Raditya dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Sabtu (9/9/2023).

Menurutnya, milenial dan Gen Z mempunyai peran yang cukup besar dalam meredam sisi negatif sosial media. Sebab, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024, sebagian besar merupakan pemilih muda.