Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Raditya Putra Ajak Milenial dan Gen Z Tak Sebar Hoaks

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:08 WIB
Bacaleg Perindo Raditya Putra Ajak Milenial dan Gen Z Tak Sebar Hoaks
Bacaleg Perindo ajak semua pihak tak sebar hoaks menjelang Pemilu 2024
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo, Raditya Putra Pratama mengajak para milenial dan Gen Z untuk bijak dalam bersosial media, terutama menjelang Pemilu 2024.

Raditya mengatakan, sosial media tidak hanya positif, namun memiliki dampak negatif, terutama di tahun-tahun politik. Banyak kampanye gelap, dan berita bohong yang sengaja disebar untuk menjatuhkan lawan.

"Namun di samping itu kita melihat banyak negatif sidenya, bukan hanya positifnya. Negatifnya adalah banyak sekali konten konten yang menyebarkan berita tidak benar, Black campaign, negatif campaign. Dan itu yang seharusnya di 2024 itu kita redam," kata Raditya dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Sabtu (9/9/2023).

Menurutnya, milenial dan Gen Z mempunyai peran yang cukup besar dalam meredam sisi negatif sosial media. Sebab, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024, sebagian besar merupakan pemilih muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement