Gelar Konsolidasi, DPW Perindo Riau Targetkan Miliki Fraksi di DPRD Dumai

DUMAI - DPW Partai Perindo Riau menghadiri konsolidasi Bacaleg dan pemberian Kartu Asuransi Perindo untuk DPD Perindo Kota Dumai.

Adapun tujuan kegiatan konsolidasi itu adalah untuk memberikan pemahaman dan penegasan strategi bagi Bacaleg di lapangan guna memberikan hati masyarakat terhadap Partai Perindo.

Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa pihaknya memiliki target pada Pemilu 2024, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki fraksi Partai Perindo di setiap DPRD nantinya.

Sehingga untuk mematangkan strategi dalam memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024, pihaknya menghadiri kegiatan konsolidasi dan pembekalan bagi seluruh Bacaleg untuk Perindo Kota Dumai.

"Untuk pembekalan bagi Bacaleg Perindo Kota Dumai," kata Sayed Abubakar, Sabtu (9/9/2023).

Ia mengatakan bahwa tujuan dan sasaran konsolidasi terhadap 45 Bacaleg Perindo Kota Dumai untuk diberikan pembekalan dan pemahaman dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Serta strategi bagaimana masyarakat betul-betul hatinya menjadi milik Partai Perindo," kata dia.