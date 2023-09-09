Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Dumai Maksimalkan Pemberian KTA Berasuransi untuk Bantu Masyarakat

Dedi Iswandi , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |20:20 WIB
Konsolidasi DPW Perindo Riau di Dumai (Foto: MPI)
A
A
A

 

DUMAI - Ketua DPD Partai Perindo Dumai Antonius Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada seluruh Bacaleg agar memaksimalkan pemberikan KTA Perindo berasuransi kepada masyarakat sebagai program Perindo dalam meraih kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Dia berharap, melalui program Partai Perindo tersebut bisa meraih simpatik dan hati dari masyarakat.

"Ini adalah keseriusan Partai Perindo dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil," ujar Antonius Nainggolan, Sabtu (9/9/2023).

Perindo merupakan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera.

Sebelumnya, DPW Partai Perindo Riau menghadiri konsolidasi Bacaleg dan pemberian Kartu Asuransi Perindo untuk DPD Perindo Kota Dumai.

Adapun tujuan kegiatan konsolidasi itu adalah untuk memberikan pemahaman dan penegasan strategi bagi Bacaleg di lapangan untuk memberikan hati masyarakat terhadap Partai Perindo.

Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa pihaknya memiliki target pada Pemilu 2024, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki fraksi Partai Perindo di setiap DPRD nantinya.

Sehingga untuk mematangkan strategi dalam memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024, pihaknya menghadiri kegiatan konsolidasi pembekalan bagi seluruh Bacaleg untuk Perindo Kota Dumai.

"Untuk pembekalan bagi Bacaleg Perindo Kota Dumai," kata Sayed Abubakar, Sabtu (9/9/2023).

