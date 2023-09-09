Bagikan KTA Berasuransi, Bacaleg Perindo: Antusias Masyarakat Begitu Tinggi

BOGOR - Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kembali hadir di tengah masyarakat.

Sebanyak tiga RT dari 03, 04, 05, RW 09, Kelurahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dari Partai Perindo.

Bacaleg DPRD Provinsi dari Dapil jawa Barat VI Kabupaten Bogor, Sumarwan Sastra mengatakan bahwa puluhan warga sangat senang dengan hadirnya program ini. Program ini juga sebagai bukti kepedulian nyata dari Partai Perindo terhadap warga.

"Kami di sini melakukan sosialisasi menjelaskan manfaat KTA berasuransi yaitu dapat melakukan klaim pengobatan sebesar 300 ribu dan santunan kematian sebesar 3 juta," kata Sumarwan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Terlihat, warga sangat tertib saling bergantian untuk mendapatkan KTA berasuransi dari Partai Perindo. Ternyata kata dia, Program ini juga mendapatkan dukungan dari pihak terkait.

"Begitu tinggi atusius warga di Desa Gunung Putri ini, dan sangat didukung oleh pemerintah setempat atau ketua RT RW atau juga kepala dusun lingkungan di kelurahan Gunung Putri," katanya.