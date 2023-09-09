Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan KTA Berasuransi, Bacaleg Perindo: Antusias Masyarakat Begitu Tinggi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |20:31 WIB
Bagikan KTA Berasuransi, Bacaleg Perindo: Antusias Masyarakat Begitu Tinggi
Sosialisasi KTA Perindo berasuransi di Bogor
A
A
A

BOGOR - Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kembali hadir di tengah masyarakat.

Sebanyak tiga RT dari 03, 04, 05, RW 09, Kelurahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dari Partai Perindo.

Bacaleg DPRD Provinsi dari Dapil jawa Barat VI Kabupaten Bogor, Sumarwan Sastra mengatakan bahwa puluhan warga sangat senang dengan hadirnya program ini. Program ini juga sebagai bukti kepedulian nyata dari Partai Perindo terhadap warga.

"Kami di sini melakukan sosialisasi menjelaskan manfaat KTA berasuransi yaitu dapat melakukan klaim pengobatan sebesar 300 ribu dan santunan kematian sebesar 3 juta," kata Sumarwan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Terlihat, warga sangat tertib saling bergantian untuk mendapatkan KTA berasuransi dari Partai Perindo. Ternyata kata dia, Program ini juga mendapatkan dukungan dari pihak terkait.

"Begitu tinggi atusius warga di Desa Gunung Putri ini, dan sangat didukung oleh pemerintah setempat atau ketua RT RW atau juga kepala dusun lingkungan di kelurahan Gunung Putri," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement