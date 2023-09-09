Ketua Bappilu DPW Perindo Jabar Lantik 775 Tim Pemenangan Penguat DPRT di Indramayu

INDRAMAYU - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat, Yosep Husein Ibrahim, melantik 775 tim pemenangan penguatan kepengurusan dewan pimpinan ranting (DPRT) dari 31 Kecamatan, di Kabupaten Indramayu, Sabtu (9/9/2023).

Penguatan tim struktur pengurus DPRT ini akan terus dilakukan Partai Perindo demi meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

"Ini merupakan kegiatan pelantikan tim pemenangan dari 31 kecamatan. Yang hari ini kita sudah laksanakan 10 kecamatan. Dimana, setiap kecamatan terdiri dari 25 orang, dalam rangka penguatan struktur DPRT yang berbasis pada TPS dan saksi," ujar Yosep Husein Ibrahim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Yosep mengatakan, pelantikan tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur partai di 31 kecamatan wilayah Kabupaten Indramayu, agar dapat memenangkan partai perindo dengan menargetkan suara terbanyak.

"Baik ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan bisa meraih target suara dobel digit yang maksimal," kata Yosep.

Yosep menyatakan, penguatan struktur partai hingga ke tingkat desa menjadi salah satu agenda penting bagi partai perindo di berbagai daerah dalam menghadapi pemilu tahun 2024.