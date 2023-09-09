Advertisement
Lantik Tim Pemenangan di Indramayu, Perindo Jabar Targetkan Suara Dobel Digit

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |20:46 WIB
Lantik Tim Pemenangan di Indramayu, Perindo Jabar Targetkan Suara Dobel Digit
Perindo Jabar lantik tim pemenangan di Indramayu
A
A
A

 

INDRAMAYU - DPW Partai Perindo Jawa Barat (Jabar) menargetkan suara dobel digit di Indramayu usai melantik tim pemenangan penguat kepengurusan dewan pimpinan ranting (DPRT) di Pemilu 2024, Sabtu (9/9/2023).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat, Yosep Husein Ibrahim, melantik 775 tim pemenangan penguatan kepengurusan DPRT dari 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Penguatan tim struktur pengurus DPRT ini akan terus dilakukan Partai Perindo demi meraih kemenangan pada pemilu tahun 2024 mendatang.

"Ini merupakan kegiatan pelantikan tim pemenangan dari 31 kecamatan. Yang hari ini kita sudah laksanakan 10 kecamatan. Di mana, setiap kecamatan terdiri dari 25 orang, dalam rangka penguatan struktur DPRT yang berbasis pada TPS dan saksi," ujar Yosep Husein Ibrahim, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Yosep mengatakan, pelantikan tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur partai di 31 kecamatan wilayah Kabupaten Indramayu, agar dapat memenangkan partai perindo dengan menargetkan suara terbanyak.

"Baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan bisa meraih target suara dobel digit yang maksimal," kata Yosep.

Halaman:
1 2
      
