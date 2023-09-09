Bacaleg Perindo Aa Oni Suwarman Buka Turnamen Voli di Subang

SUBANG - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR Dapil Jawa Barat 9, Aa Oni Suwarman membuka turnamen bola voli di Dusun Buah Dua, Desa Margasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).

Aa Oni Suwarman hadir di lokasi sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet bola voli muda di Tanah Pasundan.

Turnamen voli yang digelar oleh Karang Taruna setempat tersebut diikuti oleh 28 tim dari berbagai daerah Kabupaten Subang.

Aa Oni Suwarman dengan bacaleg DPRD Subang dari Partai Perindo Rina Fitri dalam menghadiri acara tersebut.

Selain membuka turnamen voli, Aa Oni juga bersilaturahmi dengan masyarakat sambil menyerap aspirasi untuk diperjuangkan oleh Partai Perindo di Senayan.