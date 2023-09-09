Buka Turnamen Voli di Subang, Aa Oni Suwarman Dukung Pembinaan Atlet Muda

SUBANG - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR Dapil Jawa Barat 9 Aa Oni Suwarman mendukung pembinaan terhadap pembinaan atlet bola voli muda di daerah.

Hal itu dibuktikannya dengan membuka turnamen bola voli di Dusun Buah Dua, Desa Margasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).

Turnamen voli yang digelar oleh Karang Taruna setempat tersebut diikuti oleh 28 tim dari berbagai daerah Kabupaten Subang.

Aa Oni Suwarman dengan bacaleg DPRD Subang dari Partai Perindo Rina Fitri dalam menghadiri acara tersebut.

Selain membuka turnamen voli, Aa Oni juga bersilaturahmi dengan masyarakat sambil menyerap aspirasi untuk diperjuangkan oleh Partai Perindo di Senayan.