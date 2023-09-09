Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Maroko, Orang-Orang Ketakutan dan Tetap Berada di Luar Rumah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:28 WIB
Gempa dahsyat guncang Maroko (Foto: Al Aoula)
A
A
A

MAROKO - Gempa bumi dahsyat yang berpusat di pegunungan High Atlas di Maroko menewaskan ratusan orang. Banyak bangunan-bangunan runtuh dan orang-orang meninggalkan rumah mereka yang bergoyang di beberapa kota.

Penduduk Marrakesh, kota besar terdekat dengan pusat gempa, mengatakan beberapa bangunan di kota tua itu, yang merupakan situs warisan dunia Unesco, runtuh. Televisi lokal menayangkan gambar menara masjid yang runtuh dengan puing-puing tergeletak di atas mobil yang hancur setelah gempa terjadi pada pukul 23.11 waktu setempat pada Jumat (8/9/2023).

Kementerian dalam negeri Maroko mengatakan pada Sabtu (9/9/2023) pagi bahwa sedikitnya 296 orang tewas di provinsi dekat pusat gempa. Selain itu, 153 orang yang terluka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Kementerian menulis bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di luar kota besar dan kecil.

Seorang pejabat setempat mengatakan sebagian besar kematian terjadi di daerah pegunungan yang sulit dijangkau.

“Bumi berguncang sekitar 20 detik. Pintu terbuka dan tertutup sendiri saat saya bergegas turun dari lantai dua,” kata Hamid Afkir, seorang guru di daerah pegunungan sebelah barat pusat gempa dekat Taroudant, seraya menambahkan bahwa telah terjadi gempa susulan.

Pusat Geofisika Maroko mengatakan gempa terjadi di kawasan Ighil di Atlas Tinggi dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Survei Geologi AS menyebutkan kekuatan gempa sebesar 6,8 skala Richter dan mengatakan gempa terjadi pada kedalaman yang relatif dangkal yaitu 18,5 km (11,5 mil).

Ighil, daerah pegunungan dengan desa-desa pertanian kecil, terletak sekitar 70 km (40 mil) barat daya Marrakesh. Gempa terjadi tepat setelah pukul 23.00 waktu setempat.

