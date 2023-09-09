Gempa Dahsyat Maroko, Gempa Dirasakan hingga Portugal dan Aljazair

MAROKO – Gempa bumi kuat berkekuatan 6,8 SR yang melanda Maroko Tengah dirasakan hingga Portugal dan Aljazair.

Hal ini diungkapkan Institut Laut dan Suasana Portugis dan badan Pertahanan Sipil Aljazair, yang mengawasi tanggap darurat.

Menurut Survei Geologi AS, pusat gempa berada di Pegunungan Atlas Tinggi, 71 km (44 mil) barat daya Marrakesh, pada kedalaman 18,5 km.

Gempa terjadi pada pukul 23:11 waktu setempat (22:11 GMT). Klip video yang belum diverifikasi di X (sebelumnya Twitter) menunjukkan bangunan rusak dan jalanan dipenuhi puing-puing. Orang-orang terlihat melarikan diri karena khawatir.

Kementerian dalam negeri Maroko mengatakan pada Sabtu (9/9/2023) pagi bahwa sedikitnya 296 orang tewas di provinsi dekat pusat gempa. Selain itu, 153 orang yang terluka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Kementerian menulis bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di luar kota besar dan kecil.

Pusat gempa di daerah terpencil Pegunungan Atlas Tinggi relatif dangkal dan gempa juga dilaporkan terasa di ibu kota Rabat, sekitar 350 km jauhnya, serta Casablanca dan Essaouira.

Bangunan-bangunan sederhana di desa-desa pegunungan dekat pusat gempa mungkin tidak akan bertahan karena lokasinya yang terpencil. Selain itu, diperlukan waktu untuk mengetahui jumlah korban di sana.