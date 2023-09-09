Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Maroko, Gempa Dirasakan hingga Portugal dan Aljazair

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:54 WIB
Gempa Dahsyat Maroko, Gempa Dirasakan hingga Portugal dan Aljazair
Gempa mengguncang Maroko (Foto: Reuters)
A
A
A

MAROKOGempa bumi kuat berkekuatan 6,8 SR yang melanda Maroko Tengah dirasakan hingga Portugal dan Aljazair.

Hal ini diungkapkan Institut Laut dan Suasana Portugis dan badan Pertahanan Sipil Aljazair, yang mengawasi tanggap darurat.

Menurut Survei Geologi AS, pusat gempa berada di Pegunungan Atlas Tinggi, 71 km (44 mil) barat daya Marrakesh, pada kedalaman 18,5 km.

Gempa terjadi pada pukul 23:11 waktu setempat (22:11 GMT). Klip video yang belum diverifikasi di X (sebelumnya Twitter) menunjukkan bangunan rusak dan jalanan dipenuhi puing-puing. Orang-orang terlihat melarikan diri karena khawatir.

Kementerian dalam negeri Maroko mengatakan pada Sabtu (9/9/2023) pagi bahwa sedikitnya 296 orang tewas di provinsi dekat pusat gempa. Selain itu, 153 orang yang terluka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Kementerian menulis bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di luar kota besar dan kecil.

Pusat gempa di daerah terpencil Pegunungan Atlas Tinggi relatif dangkal dan gempa juga dilaporkan terasa di ibu kota Rabat, sekitar 350 km jauhnya, serta Casablanca dan Essaouira.

Bangunan-bangunan sederhana di desa-desa pegunungan dekat pusat gempa mungkin tidak akan bertahan karena lokasinya yang terpencil. Selain itu, diperlukan waktu untuk mengetahui jumlah korban di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191319//gempa-aWF0_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191141//ilustrasi-ODUA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088//gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement