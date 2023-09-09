Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Gempa Maroko, Banyak Orang Melarikan Diri

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |12:58 WIB
5 Fakta Gempa Maroko, Banyak Orang Melarikan Diri
Gempa mengguncang Maroko (Foto: Reuters/Al Oula TV)
MAROKOGempa bumi kuat berkekuatan 6,8 SR melanda Maroko tengah, menewaskan sedikitnya 296 orang.

Menurut Survei Geologi AS, pusat gempa berada di Pegunungan Atlas Tinggi, 71 km (44 mil) barat daya Marrakesh, pada kedalaman 18,5 km.

1. Gempa terjadi malam hari saat orang beristirahat

Gempa terjadi pada pukul 23:11 waktu setempat (22:11 GMT). Klip video yang belum diverifikasi di X (sebelumnya Twitter) menunjukkan bangunan rusak dan jalanan dipenuhi puing-puing.

2. Orang-orang melarikan diri

Orang-orang terlihat melarikan diri karena khawatir. Penduduk setempat dikatakan telah memutuskan untuk tinggal di luar rumah mereka jika kota tersebut diguncang gempa susulan yang kuat.

Pria lain di kota bersejarah itu menggambarkan perasaannya “getaran hebat” dan melihat “bangunan bergerak”.

“Orang-orang kaget dan panik. Anak-anak menangis dan orang tua putus asa,” kata Abdelhak El Amrani kepada kantor AFP.

Halaman:
1 2 3
      
