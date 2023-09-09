Kengerian Wisatawan saat Gempa Melanda Maroko

MAROKO - Wisatawan Gwent menggambarkan kengerian mereka setelah gempa bumi melanda Maroko pada malam hari.

Wisatawan mengungkapkan bagaimana mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri ketika sebuah bangunan hotel mulai berguncang ketika gempa bumi berkekuatan 7 melanda mereka di Marrakesh.

“Ini belum pernah saya lihat sebelumnya,” terang Lowri Davies, 21, dari Newport, dikutip South Wales Argus.

“Itu benar-benar menakutkan. Lampu gantung di hotel mulai bergetar dan kami semua mulai berlari sekuat tenaga untuk keluar. Semua orang lari dari gedung,” lanjutnya.

“Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya,” ujarnya.

Jane Felix-Richards dari Cardiff kepada Argus mengatakan kaca di lobi hotel mereka pecah setelah gempa.

Reuters melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 6,21 mil. Al Jazeera mengatakan bahwa laporan kerusakan muncul dari kota tua Marrakesh, sebuah jaringan tembok merah bersejarah dan jalan-jalan sempit yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.

Namun tingkat kerusakan belum diketahui secara pasti.