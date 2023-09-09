Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kengerian Wisatawan saat Gempa Melanda Maroko

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:43 WIB
Kengerian Wisatawan saat Gempa Melanda Maroko
Wisatawan ketakutan saat gempa dahsyat mengguncang Maroko (Foto: PA)
A
A
A

MAROKO - Wisatawan Gwent menggambarkan kengerian mereka setelah gempa bumi melanda Maroko pada malam hari.

Wisatawan mengungkapkan bagaimana mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri ketika sebuah bangunan hotel mulai berguncang ketika gempa bumi berkekuatan 7 melanda mereka di Marrakesh.

“Ini belum pernah saya lihat sebelumnya,” terang Lowri Davies, 21, dari Newport, dikutip South Wales Argus.

“Itu benar-benar menakutkan. Lampu gantung di hotel mulai bergetar dan kami semua mulai berlari sekuat tenaga untuk keluar. Semua orang lari dari gedung,” lanjutnya.

“Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya,” ujarnya.

Jane Felix-Richards dari Cardiff kepada Argus mengatakan kaca di lobi hotel mereka pecah setelah gempa.

Reuters melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 6,21 mil. Al Jazeera mengatakan bahwa laporan kerusakan muncul dari kota tua Marrakesh, sebuah jaringan tembok merah bersejarah dan jalan-jalan sempit yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.

Namun tingkat kerusakan belum diketahui secara pasti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946751/kelompok-pro-palestina-ancam-kepung-toko-toko-carrefour-terkait-dukungan-bagi-pemukiman-israel-OTqevjXpra.jpeg
Kelompok Pro-Palestina Ancam Kepung Toko-Toko Carrefour Terkait Dukungan Bagi Pemukiman Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2887133/rekonstruksi-pascagempa-maroko-akan-habiskan-dana-rp180-triliun-yYfy9DMEdV.jpg
Rekonstruksi Pascagempa Maroko Akan Habiskan Dana Rp180 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/18/2882732/fenomena-cahaya-aneh-yang-terlihat-sebelum-gempa-maroko-ternyata-berasal-dari-zaman-yunani-kuno-N5ouQ21dlc.jpg
Fenomena Cahaya Aneh yang Terlihat Sebelum Gempa Maroko, Ternyata Berasal dari Zaman Yunani Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880842/gempa-6-8-sr-maroko-tercatat-sebagai-gempa-terbesar-sejak-tahun-1-900-HUoeirEgYE.jpg
Gempa 6,8 SR Maroko Tercatat Sebagai Gempa Terbesar Sejak Tahun 1.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880595/gempa-bumi-runtuhkan-masjid-bersejarah-di-wilayah-pegunungan-maroko-u4FLuPy1c4.JPG
Gempa Bumi Runtuhkan Masjid Bersejarah di Wilayah Pegunungan Maroko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880004/3-gempa-terbesar-maroko-dalam-sejarah-ZLWJqLy5gF.jpg
3 Gempa Terbesar Maroko dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement