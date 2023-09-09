Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Maroko, KBRI Rabat Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |13:57 WIB
Gempa Dahsyat Maroko, KBRI Rabat Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
KBRI Rabat mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam gempa Maroko (Foto: Business Today)
A
A
A

MAROKO - Gempa besar melanda Maroko dengan kekuatan 7 skala Richter pada Jumat (8/9/2023) pukul 23.14 waktu setempat. Wilayah yang terdampak adalah Propinsi Al-Houz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua dan Taroudant.

Jumlah korban yang diumumkan Kemendagri Maroko hingga saat ini mencapai 296 orang berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Sabtu (9/9/2023) pukul 02.00 waktu setempat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) KBRI Rabat telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban warga negara Indonesia (WNI). Delegasi Indonesia di Marakesh yang sedang mengikuti The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2023, juga terpantau aman.

KBRI Rabat akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai kemungkinan adanya WNI yang terdampak. Terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal menetap di Maroko.

Hotline KBRI Rabat dapat dihubungi pada nomor +212 661095995

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946751/kelompok-pro-palestina-ancam-kepung-toko-toko-carrefour-terkait-dukungan-bagi-pemukiman-israel-OTqevjXpra.jpeg
Kelompok Pro-Palestina Ancam Kepung Toko-Toko Carrefour Terkait Dukungan Bagi Pemukiman Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2887133/rekonstruksi-pascagempa-maroko-akan-habiskan-dana-rp180-triliun-yYfy9DMEdV.jpg
Rekonstruksi Pascagempa Maroko Akan Habiskan Dana Rp180 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/18/2882732/fenomena-cahaya-aneh-yang-terlihat-sebelum-gempa-maroko-ternyata-berasal-dari-zaman-yunani-kuno-N5ouQ21dlc.jpg
Fenomena Cahaya Aneh yang Terlihat Sebelum Gempa Maroko, Ternyata Berasal dari Zaman Yunani Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880842/gempa-6-8-sr-maroko-tercatat-sebagai-gempa-terbesar-sejak-tahun-1-900-HUoeirEgYE.jpg
Gempa 6,8 SR Maroko Tercatat Sebagai Gempa Terbesar Sejak Tahun 1.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880595/gempa-bumi-runtuhkan-masjid-bersejarah-di-wilayah-pegunungan-maroko-u4FLuPy1c4.JPG
Gempa Bumi Runtuhkan Masjid Bersejarah di Wilayah Pegunungan Maroko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880004/3-gempa-terbesar-maroko-dalam-sejarah-ZLWJqLy5gF.jpg
3 Gempa Terbesar Maroko dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement