Gempa Dahsyat Maroko, KBRI Rabat Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban

KBRI Rabat mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam gempa Maroko (Foto: Business Today)

MAROKO - Gempa besar melanda Maroko dengan kekuatan 7 skala Richter pada Jumat (8/9/2023) pukul 23.14 waktu setempat. Wilayah yang terdampak adalah Propinsi Al-Houz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua dan Taroudant.

Jumlah korban yang diumumkan Kemendagri Maroko hingga saat ini mencapai 296 orang berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Sabtu (9/9/2023) pukul 02.00 waktu setempat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) KBRI Rabat telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban warga negara Indonesia (WNI). Delegasi Indonesia di Marakesh yang sedang mengikuti The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2023, juga terpantau aman.

KBRI Rabat akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai kemungkinan adanya WNI yang terdampak. Terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal menetap di Maroko.

Hotline KBRI Rabat dapat dihubungi pada nomor +212 661095995