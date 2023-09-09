3 Gempa Terbesar Maroko dalam Sejarah

MAROKO - Hampir 300 orang tewas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Maroko pada Jumat (8/9/2203) malam, ketika penduduk Marrakesh yang ketakutan melaporkan jeritan yang "tak tertahankan" setelah gempa berkekuatan 6,8 skala Richter.

“Menurut laporan sementara, gempa tersebut menewaskan 296 orang di provinsi dan kotamadya Al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua dan Taroudant,” kata kementerian dalam negeri Maroko dalam sebuah pernyataan.

Survei Geologi AS mengatakan sebanyak 153 orang lainnya terluka. Gempa terjadi 44 mil (71 kilometer) barat daya hotspot wisata Marrakesh pada kedalaman 18,5 kilometer pada pukul 23:11 (2211 GMT).

BACA JUGA: Kengerian Wisatawan saat Gempa Melanda Maroko

Maroko diketahui sering mengalami gempa bumi di wilayah utaranya karena posisinya di antara lempeng Afrika dan Eurasia.

Berikut 3 gempat terbesar di Maroko

1. Gempa 6,8 SR

Gempa terjadi pada Jumat (8/9/2023) malam pukul 23:11 waktu setempat (22:11 GMT). Klip video yang belum diverifikasi di X (sebelumnya Twitter) menunjukkan bangunan rusak dan jalanan dipenuhi puing-puing.

Media lokal melaporkan, di kota Al-Haouz, dekat pusat gempa, sebuah keluarga terjebak di reruntuhan setelah rumah mereka runtuh.

Gempa juga dirasakan di kota pesisir Rabat, Casablanca dan Essaouira.

"Kerusakan yang terjadi tidak terlalu besar, lebih banyak kepanikan. Kami mendengar teriakan saat gempa terjadi," kata seorang warga Essaouira, 200 kilometer sebelah barat Marrakesh, kepada AFP.