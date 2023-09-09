Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Terjang Hong Kong, 1 WNI Dilaporkan Hilang Terseret Arus

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:39 WIB
1 WNI dilaporkan hilang akibat banjir yang melanda Hong Kong
HONG KONG - Hong Kong mengalami hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkepanjangan kemarin, yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Laporan yang muncul dari Sha Tin menunjukkan bahwa seseorang tersapu oleh air banjir, sehingga mendorong pihak berwenang untuk memulai operasi pencarian dan penyelamatan lintas departemen.

Menurut Departemen Pemadam Kebakaran, mereka menerima panggilan darurat pada pukul 01.09 kemarin, melaporkan bahwa seorang pekerja laki-laki tersapu air banjir di kawasan Hung Kiu Lane. Keberadaannya masih belum diketahui.

Merespons hal ini, Departemen Pemadam Kebakaran mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran, 3 unit kapal pemadam kebakaran, dan 1 ambulans untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah hulu, tengah, hilir, dan Ma Liu Shui. Hingga pukul 12.10 kemarin waktu setempat, insiden tersebut ditingkatkan menjadi operasi pencarian dan penyelamatan lintas departemen.

Departemen Pemadam Kebakaran mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan bangunan yang runtuh (USAR) untuk melanjutkan pencarian. Selain itu, penyelam, kapal pendukung bawah air, dan anjing pencari juga dikerahkan untuk membantu operasi tersebut, meski saat ini belum ada penemuan.

Selanjutnya, personel dilibatkan dalam upaya pencarian dan penyelamatan di sekitar kawasan Sungai Shing Mun, dengan helikopter melakukan inspeksi udara di sepanjang sungai.

