HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Didakwa Tembak Mati Seorang Pengendara Mobil

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:48 WIB
Polisi Didakwa Tembak Mati Seorang Pengendara Mobil
Polisi didakwa tembak mati seorang pengendara mobil (Foto: CBS)
A
A
A

PHILADELPHIA – Seorang petugas polisi Philadelphia, Amerika Serikat (AS) didakwa melakukan pembunuhan setelah rekaman menunjukkan dia menembak mati seorang pengendara mobil berusia 27 tahun di mobilnya bulan lalu.

Jaksa mengatakan Eddie Irizarry terbunuh saat duduk di kursi pengemudi kendaraannya sambil memegang pisau.

Video kamera tubuh dari insiden tersebut menunjukkan dua petugas menepikan Irizarry karena pelanggaran mengemudi, sebelum salah satu dari mereka melepaskan beberapa tembakan ke arahnya.

Petugas tersebut, Mark Dial, 27, menyerahkan diri ke polisi pada Jumat (8/9/2023) pagi.

Dua hari setelah penembakan pada 14 Agustus lalu, polisi mengubah pernyataan awal mereka tentang penembakan tersebut. Mereka awalnya mengatakan Irizarry menyerang polisi dari luar kendaraannya sambil memegang pisau.

Namun rekaman kamera tubuh yang dirilis oleh jaksa Philadelphia pada Jumat (8/9/2023) dengan jelas menunjukkan Irizarry sedang duduk di kursi pengemudi kendaraan ketika petugas melepaskan tembakan.

Polisi mengatakan para penyelidik sedang bekerja untuk mengetahui bagaimana laporan palsu tentang insiden tersebut muncul.

      
