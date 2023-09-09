Bos Kripto Thodex Dipenjara 11.196 Tahun di Turki karena Penipuan Investasi

TURKI - Seorang bos cryptocurrency Turki dan dua saudara kandungnya masing-masing telah dipenjara selama 11,196 tahun karena menipu investor jutaan dolar.

Faruk Fatih Ozer, 29, melarikan diri ke Albania pada 2021 dengan membawa aset investor setelah bursa Thodex miliknya tiba-tiba hancur.

Dia diekstradisi kembali ke Turki pada Juni lalu dan dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang, penipuan dan kejahatan terorganisir.

Ozer mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak akan bertindak amatiran" jika niatnya adalah kriminal, media pemerintah melaporkan.

“Saya cukup pintar untuk memimpin institusi mana pun di dunia,” kata dia seperti dikutip kantor berita Anadolu.

“Itu terbukti di perusahaan yang saya dirikan pada usia 22 tahun ini,” lanjutnya.

Sidang singkat di Istanbul juga menyatakan saudara perempuannya Serap dan saudara laki-lakinya Guven bersalah atas tuduhan yang sama.