Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:03 WIB
WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia
WNI yang hanyut akibat banjir di Hong Kong meninggal dunia (Foto: AFP)
A
A
A

HONG KONG - Seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan inisial DI dilaporkan hanyut akibat banjir yang melanda Hong Kong selama tanggal 7 dan 8 September 2023.

Pada Sabtu (9/0/2023), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong mendapat informasi dari Otoritas Hongkong bahwa DI telah ditemukan dalam keadaan meninggal. Jenazah almarhum saat ini telah dievakuasi dan berada di RS Hongkong.

KJRI Hongkong telah menyampaikan kabar duka ini kepada pihak keluarga di Blitar, Jawa Timur. KJRI bersama pihak majikan dan agensi tenaga kerja akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia.

Almarhum DI tercatat sebagai pekerja migran Indonesia di Hongkong sejak 2016 dan bekerja sebagai petugas kebun.

Seperti diketahui, Hong Kong mengalami hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkepanjangan kemarin, yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/18/2994355/hong-kong-jadi-kota-penyelundupan-emas-terbesar-dalam-sejarah-146-kg-logam-mulia-senilai-rp159-miliar-disita-gasaz22yTy.jpg
Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/18/2981827/uu-keamanan-nasional-kembali-picu-kontroversi-china-dituding-tindas-kebebasan-hong-kong-g34g4WUwMa.jpg
UU Keamanan Nasional Kembali Picu Kontroversi, China Dituding Tindas Kebebasan Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946810/3-aktivis-hong-kong-dipenjara-6-tahun-karena-rencana-bom-gedung-pemerintahan-R1EADtKQT8.jpg
3 Aktivis Hong Kong Dipenjara 6 Tahun karena Rencana Bom Gedung Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/18/2918268/dipercaya-kaya-khasiat-pizza-hut-jual-pizza-ular-di-hong-kong-i3eRUXc12k.jpg
Dipercaya Kaya Khasiat, Pizza Hut Jual Pizza Ular di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879414/hong-kong-dilanda-hujan-paling-deras-dalam-140-tahun-jalanan-dan-stasiun-kebanjiran-CtBwhzeCS9.JPG
Hong Kong Dilanda Hujan Paling Deras dalam 140 Tahun, Jalanan dan Stasiun Kebanjiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875470/topan-saola-diperkirakan-segera-mendarat-kjri-hongkong-imbau-wni-waspada-dan-berada-di-tempat-aman-bk2SUtcQyx.jpg
Topan Saola Diperkirakan Segera Mendarat, KJRI Hongkong Imbau WNI Waspada dan Berada di Tempat Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement