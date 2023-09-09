WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia

WNI yang hanyut akibat banjir di Hong Kong meninggal dunia (Foto: AFP)

HONG KONG - Seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan inisial DI dilaporkan hanyut akibat banjir yang melanda Hong Kong selama tanggal 7 dan 8 September 2023.

Pada Sabtu (9/0/2023), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong mendapat informasi dari Otoritas Hongkong bahwa DI telah ditemukan dalam keadaan meninggal. Jenazah almarhum saat ini telah dievakuasi dan berada di RS Hongkong.

KJRI Hongkong telah menyampaikan kabar duka ini kepada pihak keluarga di Blitar, Jawa Timur. KJRI bersama pihak majikan dan agensi tenaga kerja akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia.

Almarhum DI tercatat sebagai pekerja migran Indonesia di Hongkong sejak 2016 dan bekerja sebagai petugas kebun.

Seperti diketahui, Hong Kong mengalami hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkepanjangan kemarin, yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai wilayah.