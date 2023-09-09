Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Partisipasi di KTT G20 Tegaskan Posisi Arab Saudi dalam Forum Ekonomi Global

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |22:29 WIB
Partisipasi di KTT G20 Tegaskan Posisi Arab Saudi dalam Forum Ekonomi Global
Arab Saudi ambil bagian dalam KTT G-20. (Foto: Arabnews)
RIYADH - Partisipasi berkelanjutan Kerajaan Arab Saudi dalam KTT G-20 menggarisbawahi posisi penting Kerajaan Arab Saudi dalam forum ekonomi global. Delegasi Kerajaan Arab Saudi ke KTT G-20 New Delhi, India dipimpin langsung Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS)

Konsistensi Arab Saudi terhadap kebijakan ekonomi yang prudent dan hati hati telah menempatkannya sebagai salah satu peserta utama dalam Kelompok Negara G-20 dengan perekonomian terbesar di dunia. Sepanjang partisipasinya, Kerajaan Arab Saudi telah menggunakan pengaruhnya membentuk stabilitas ekonomi global dan mendorong tatanan ekonomi internasional yang lebih adil.

Arab Saudi juga menjaga komitmennya terhadap stabilitas dan kerja sama ekonomi global. "Selama satu dekade partisipasi aktifnya, Arab Saudi secara konsisten mengambil keputusan ekonomi yang berkontribusi pada keseimbangan pertumbuhan sistem perbankannya," tulis Arabnews menguitp laporan Saudi Press Agency, Sabtu (9/9).

Komitmen itu terlihat dari kehadiran MBS mengikuti sesi pembukaan KTT. Turut serta Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal Bin Farhan, Menteri Keuangan Mohammed Al Jadaan, Menteri Energi Pangeran Abdulaziz Bin Salman, serta Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Saudi Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi.

Al-Rajhi menekankan pentingnya peran Kerajaan di G20 dalam meningkatkan kerja sama multilateral untuk membangun ekonomi global yang kuat. Pendekatan tesebut menjawab tantangan ekonomi global dan berfokus pada tindakan utama membangun perekonomian yang sejahtera untuk mencapai tujuan dan aspirasi negara-negara anggota, serta kesejahteraan rakyatnya.

