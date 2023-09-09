Pergoki Perampok, ART Perumahan Mewah Tewas Ditusuk Lalu Wajahnya Disayat

RIAU - Seorang asisten rumah tangga (ART) di Kabupaten Bengkalis, Riau tewas usai memergoki perampok yang beraksi di rumah majikannya pada Jumat (8/9/2023) siang tadi. Kini, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui.

Rumah mewah tersebut terletak di Jalan Rumbio, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa bermula saat seorang ART inisial SR (34) memergoki perampok yang beraksi. Tragis, korban ditemukan tewas dengan luka tikam dan sayatan di wajahnya.

Tim Identifikasi Polres Bengkalis melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa rekaman CCTV juga memeriksa sejumlah saksi. Diduga perampok beraksi seorang diri.

Menurut Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo, korban mengalami luka tusuk dan sayatan di wajahnya. Korban ditemukan tewas di lokasi dan saat ini menjalani autopsi di rumah sakit.

Sedangkan untuk pelakunya dilakukan seorang laki-laki berusia 30 tahun dan berkat rekaman CCTV, identitas pelaku sudah diketahui dan keluar dari pintu samping rumah. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam barang–barang yang hilang dari rumah tersebut dan memeriksa terduga pelaku guna mengetahui motif ini dugaan ekonomi atau perampokan dan pembunuhan yang dilakukannya.

Berkat rekaman CCTV dan sejumlah saksi, dalam hitungan jam, jajaran Kepolisian Resort Bengkalis berhasil menangkap terduga pelaku yang saat ini masih menjalani pemeriksaan mendalam.

(Arief Setyadi )