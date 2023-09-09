Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Pesta Pernikahan Mewah Anak Raja Tambang di Kalsel, Digelar 14 Hari 14 Malam

Ahmad Husein Lubis , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:00 WIB
Viral Pesta Pernikahan Mewah Anak Raja Tambang di Kalsel, Digelar 14 Hari 14 Malam
Viral pesta pernikahan mewah anak raja tambang di Kalsel (Foto: Tangkapan layar/Ahmad Husein Lubis)
A
A
A

KALSEL - Pesta pernikahan termewah tahun ini boleh jadi disematkan pada pesta pernikahan anak raja tambang asal Binuang, Kalimantan Selatan. Betapa tidak, pesta pernikahan tersebut viral di media sosial karena dilangsungkan selama 14 hari 14 malam dengan mengundang penampilan sederet artis Ibu Kota.

Penampilan sejumlah artis Ibu Kota seperti grup band Wali dan Rhoma Irama bersama band Soneta sebagai pengisi acara pesta pernikahan anak raja tambang di Binuang, Kalimantan Selatan sontak mengundang kehebohan warga.

Untuk kesekian kalinya, pengusaha tambang Haji Muhammad Hatta menggelar acara pernikahan anaknya secara mewah dan besar-besaran. Bahkan, pesta pernikahan pasangan Danu dan Caca ini digelar selama 14 hari 14 malam hingga menjadi perbincangan netizen dan viral di media sosial.

Pesta pernikahan dengan nuansa adat Banjar, Kalimantan Selatan ini dilangsungkan di kediaman pribadi sang raja tambang yang terlihat seperti istana.

Rumah dengan halaman seluas puluhan hektare ini mampu menampung puluhan ribu tamu yang hadir baik dari kalangan masyarakat umum maupun pejabat dan para pengusaha.

Bahkan, pemilik hajatan tak membeda-bedakan para tamunya dari berbagai kalangan yang hadir hingga dapat berbaur satu dengan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement