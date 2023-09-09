Viral Pesta Pernikahan Mewah Anak Raja Tambang di Kalsel, Digelar 14 Hari 14 Malam

KALSEL - Pesta pernikahan termewah tahun ini boleh jadi disematkan pada pesta pernikahan anak raja tambang asal Binuang, Kalimantan Selatan. Betapa tidak, pesta pernikahan tersebut viral di media sosial karena dilangsungkan selama 14 hari 14 malam dengan mengundang penampilan sederet artis Ibu Kota.

Penampilan sejumlah artis Ibu Kota seperti grup band Wali dan Rhoma Irama bersama band Soneta sebagai pengisi acara pesta pernikahan anak raja tambang di Binuang, Kalimantan Selatan sontak mengundang kehebohan warga.

Untuk kesekian kalinya, pengusaha tambang Haji Muhammad Hatta menggelar acara pernikahan anaknya secara mewah dan besar-besaran. Bahkan, pesta pernikahan pasangan Danu dan Caca ini digelar selama 14 hari 14 malam hingga menjadi perbincangan netizen dan viral di media sosial.

Pesta pernikahan dengan nuansa adat Banjar, Kalimantan Selatan ini dilangsungkan di kediaman pribadi sang raja tambang yang terlihat seperti istana.

Rumah dengan halaman seluas puluhan hektare ini mampu menampung puluhan ribu tamu yang hadir baik dari kalangan masyarakat umum maupun pejabat dan para pengusaha.

Bahkan, pemilik hajatan tak membeda-bedakan para tamunya dari berbagai kalangan yang hadir hingga dapat berbaur satu dengan lainnya.