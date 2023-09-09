Temuan 3 Mayat Tanpa Kepala di Lampung, Polisi Tunggu Hasil Autopsi

Kasus mayat tanpa kepala di Lampung, polisi masih tunggu hasil autopsi. (Ist)

LAMPUNG SELATAN - Dalam waktu dua hari, 3 mayat tanpa kepala serta lengan ditemukan warga di pesisir pantai laut Lampung.

Dua mayat ditemukan di Pantai Penobaan, Kecamatan Tanjung Tua, Lampung Selatan dan Pantai Dusun Paret Dua, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Rabu (6/9/2023).

Satu mayat lainnya ditemukan di Pantai Karang Bolong, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus pada Kamis (7/9/2023).

Atas temuan tersebut, polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan sejumlah saksi.

"Kami masih melakukan penyelidikan atas penemuan mayat ini, tim masih terus melakukan pendalaman," ujar Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9/2023) pagi.