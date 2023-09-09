Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Pemuda Cabuli Bocah di Way Kanan, Satu Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |11:33 WIB
2 Pemuda Cabuli Bocah di Way Kanan, Satu Ditangkap
Dua pemuda cabuli bocah di Way Kanan, satu ditangkap dan 1 buron. (Ilustrasi/Okezone)
WAY KANAN - Seorang pemuda berinisial SH (21) ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Way Kanan lantaran diduga mencabuli anak di bawah umur.

Warga Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan tersebut ditangkap di kediamannya, Kamis (24/8/2023).

Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra mengatakan, perbuatan pelaku berawal pada Rabu (23/8/2023) pagi, korban berinisial M (13) berpamitan untuk berangkat ke sekolah.

"Lalu pada sekitar pukul 13.30 WIB korban belum juga pulang ke rumah, sehingga ibu korban mencari rumah keluarga yang biasa disinggahi. Namun, korban tidak berada di sana," ujar Kasat dalam keterangannya, Jumat (8/9).

Ia menuturkan, ibu korban mendapat kabar bahwa korban dibawa oleh seorang pria berinisial AG. Ibu korban lalu melaporkan ke Kepala Kampung dan mendatangi rumah AG di Kecamatan Umpu Semenguk. Namun, di rumah tersebut tidak ada orang.

Kasat melanjutkan, keesokan harinya ibu korban kembali mendapatkan kabar korban dibawa oleh teman AG berinisial SH dan langsung mendatangi rumah SH.

"Di rumah tersebut, ibu korban mendapati anaknya sedang berdua di kediaman SH," ucap Kasat.

Andre menambahkan, berdasarkan keterangan korban, saat pulang sekolah, korban dijemput AG di Kecamatan Kasui dan dibawa ke Baradatu.

Sesampainya di area kebun sawit yang berada di pinggir jalan, AG berhenti dan mengancam korban akan memukulnya apabila tidak melakukan hubungan intim dengannya.

"Setelah itu AG membawa koban ke rumah SH dan meninggalkan korban dengan alasan akan menjemput temannya. Di rumah tersebut, SH juga memaksa menyetubuhi korban," ucap Kasat.

