Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M5,0 mengguncang Pantai Selatan Maluku Barat Daya, Maluku, Sabtu 09 September 2023 pukul 12.02.51 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,62° LS ; 128,57° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 50 Km arah TimurLaut Tiakur, Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 134 km.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng tersubduksi ( intra-slab deformation).

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip )," ujar Daryono, Sabtu (9/9/2023).

Berdasarkan estimasi peta guncangan ( shakemap ), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Damer, Pulau Lakor, dan Mndona Hiera, Maluku Barat Daya dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Daryono