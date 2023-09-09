Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Pelatihan Kuliner Khas Banten, Relawan Ganjar Jadi Inspirasi Peluang Usaha Emak-Emak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:32 WIB
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Cilegon Banten/ist
A
A
A

CILEGON- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Mak Ganjar mendorong kemandirian perempuan agar lebih berdaya dengan memberikan edukasi dan pelatihan membuat kuliner lezat satai ikan bandeng di Kampung Link. Ciluit, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (9/9/2023).

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Banten, Siti Hani mengatakan, satai ikan bandeng adalah kuliner khas Serang, Banten yang dibuat menggunakan rempah pilihan sehingga menciptakan harmonisasi rasa yang autentik.

"Kegiatan hari ini membuat sate (satai) bandeng itu kan ciri khas dari kuliner banten ya, nah ini di sini kami kegiatannya di Cilegon Provinsi Banten dan itu permintaan dari emak-emak di sini," ujar Hani.

Dikatakannya, kuliner olahan bandeng ini bisa jadi insipirasi peluang usaha bagi emak-emak. Di samping itu, satai bandeng juga memiliki banyak manfaat untuk konsumsi keluarga karena kaya akan kalsium, protein dan fosfor.

"Tujuannya yaitu untuk menginspirasi supaya menjadikan peluang usaha dan juga emak-emak bisa lebih produktif lagi bisa mak membuka peluang bisnis dan juga bisa membantu perekonomian keluarga nih kalau emak-emak bisa berjualan sate bandeng ini," tuturnya.

Hani mengatakan, Mak Ganjar akan memberikan pendampingan usaha mulai dari desain kemasan hingga pemasaran produk bagi emak-emak yang ingin memulai usaha satai ikan bandeng ini.

"Satu kilo isi empat jadi si satenya itu dia bikin sesuai berapa kepala ikan bandeng, Satu sate bandeng itu dia jual sekitar Rp25/27 ribu gitu dengan keuntungan satu sate itu kisaran Rp5-7ribu rupiah,"bebernya.

