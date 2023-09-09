Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sandiaga Uno Turun Langsung, Ratusan Paket Sembako Murah Ludes Terjual di Kota Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:46 WIB
Sandiaga Uno di Kota Padang/Foto: Okezone
Sandiaga Uno di Kota Padang/Foto: Okezone
A
A
A

PADANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turun langsung membuka Bazar Sembako Murah di Stadion GOR Agus Salim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (9/9/2023).

"Bantuan ini kita berikan, karena harga beras naik. Semangat harus dituangkan dengan kerja nyata memberikan solusi kepada masyarakat dan menyerap aspirasi yang berdampak positif. Bazar sembako murah ini dibutuhkan, harga-harga murah, dan lapangan kerja mudah itu selalu saya dorong," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno juga telah menyampaikan laporannya kepada Presiden Jokowi dalam membantu mengatasi persoalan harga beras agar segera kembali stabil dalam waktu dekat.

"Saya melihat peluang harga beras kembali normal dalam waktu yang singkat, ini bisa kita wujudkan. Semua pihak bekerja mendapatkan intruksi untuk membantu masyarakat mengatasi masalah kenaikan harga,”ujarnya.

“Saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden akan dilakukan langsung gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi distribusi agar harga beras segera kembali itu harapan kita," tutup Sandi.

