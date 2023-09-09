Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Edukasi Perempuan Milenial Usaha Angkringan di Lampung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |18:04 WIB
Relawan Ganjar Edukasi Perempuan Milenial Usaha Angkringan di Lampung
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Lampung Utara
LAMPUNG UTARA - Bisnis angkringan belakangan ini sedang digandrungi oleh anak muda di kota besar di Indonesia.

Melihat peluang tersebut, relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar menggelar pelatihan belajar usaha angkringan bersama para perempuan milenial di Lampung Uatara.

Acara tersebut diadakan di Angkringan Gofriend Jalan Etshiko Siomi (jalur 2 stadion), Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Lampung, Diana Ali mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada para milenial khususnya perempuan bagaimana bisnis angkringan yang sangat potensial ini. Pelatihan ini sebagai modal para milenial untuk membuat usaha sendiri ke depan.

"Ini sebagai modal bagi perempuan milenial untuk berwirausaha apabila ilmu tersebut dikembangkan dimasa yang akan datang," kata Diana Ali, Sabtu (9/9/2023).

Menurutnya, usaha angkirangan ini memiliki modal yang terjangkau untuk para milenial yang ingin menjadi wirausaha. Karena menu makanan dan minuman yang disajikan itu terbilang enak dan harganya tergolong murah.

Pelatihan yang diadakan oleh Srikandi Ganjar rupanya mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari para peserta yang menghadiri pelatihan tersebut.

