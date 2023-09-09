Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Stafsus Menkumham Ajak Pemuda Jaga Keberagaman di Siantar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:00 WIB
Stafsus Menkumham Ajak Pemuda Jaga Keberagaman di Siantar
Stafsus Menkumham minta pemuda jaga keberagaman di Pematangsiantar. (Ist)
A
A
A

SIANTAR – Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Bane Raja Manalu memotivasi agar organisasi Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Pematang Siantar bertumbuh dengan tidak menghilangkan budaya adat istiadatnya. Ia pun meminta agar keberagaman terus dijaga.

Demikian diungkapkan Bane Raja Manalu pada pelantikan DPC PPN Pematang Siantar dan PAC PPN Siantar Sitalasari di Pematangsiantar, Sabtu (9/9/2023).

Ia mengatakan, saat ini ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nias bertumbuh semakin baik. Ditambah dengan kehadiran PPN yang memiliki semangat untuk Nias tetap bertumbuh tanpa menghilangkan budaya dan adat istiadat.

"Saya setuju organisasi Nias ini tidak hanya untuk Nias saja, tapi untuk Indonesia. PPN adalah rumah kita bersama yaitu Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar. Jangan kita biarkan ada orang yang memecah belah kebinekaan atau keberagaman di Kota Pematangsiantar," ujar alumni SMA Negeri Pematang Siantar tersebut, dalam keterangannya.

Ia menyebut Kota Siantar dari awal adalah miniatur Indonesia. “Kita hidup berdampingan. Pemuda Peduli Nias diharapkan menjadi organisasi yang hebat dan profesionalisme,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191431//kapolri-n1FJ_large.jpg
Kapolri: Perkembangan Teknologi Digital Sangat Pesat, Ganggu Stabilitas jika Tak Disikapi dengan Bijak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191428//pemerintah-YF3i_large.jpg
Menag: Bhinneka Tunggal Ika Harus Jadi Cara Berpikir Kolektif dalam Mengelola Keberagaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/205/3189809//bagak_marnatal_2025-pDU3_large.JPG
Bagak Marnatal 2025 Digelar Lebih Khidmat, Doakan Korban Bencana Bisa Pulih dan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147682//perindo_sri_agustina-rRnP_large.jpeg
Puspadaya Perindo Kecam Diskriminasi Penyandang Disabilitas di Pematangsiantar: Prinsip Kemanusiaan Jangan Diabaikan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement