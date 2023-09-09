Stafsus Menkumham Ajak Pemuda Jaga Keberagaman di Siantar

SIANTAR – Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Bane Raja Manalu memotivasi agar organisasi Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Pematang Siantar bertumbuh dengan tidak menghilangkan budaya adat istiadatnya. Ia pun meminta agar keberagaman terus dijaga.

Demikian diungkapkan Bane Raja Manalu pada pelantikan DPC PPN Pematang Siantar dan PAC PPN Siantar Sitalasari di Pematangsiantar, Sabtu (9/9/2023).

Ia mengatakan, saat ini ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nias bertumbuh semakin baik. Ditambah dengan kehadiran PPN yang memiliki semangat untuk Nias tetap bertumbuh tanpa menghilangkan budaya dan adat istiadat.

"Saya setuju organisasi Nias ini tidak hanya untuk Nias saja, tapi untuk Indonesia. PPN adalah rumah kita bersama yaitu Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar. Jangan kita biarkan ada orang yang memecah belah kebinekaan atau keberagaman di Kota Pematangsiantar," ujar alumni SMA Negeri Pematang Siantar tersebut, dalam keterangannya.

Ia menyebut Kota Siantar dari awal adalah miniatur Indonesia. “Kita hidup berdampingan. Pemuda Peduli Nias diharapkan menjadi organisasi yang hebat dan profesionalisme,” katanya.