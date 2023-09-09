Relawan Ganjar Latih Kemandirian Ibu-Ibu di Sulteng Tingkatkan Perekonomian

SULTENG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar terus melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kali ini, Mak Ganjar menggelar pelatihan membuat camilan stik pisang cokelat bareng ibu-ibu yang berada di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Sekertaris Mak Ganjar Sulteng Fatmah mengatakan acara tersebut dilakukan untuk mendorong peran perempuan agar lebih kreatif untuk melihat peluang bisnis. Salah satunya pelatihan membuat stik pisang cokelat ini.

Menurut dia, stik pisang cokelat ini memiliki rasa yang nikmat dan manis. Banyak masyarakat menyukai camilan tersebut.

"Kami memberikan terobosan ide dan peluang usaha menarik dari olahan stik pisang cokelat ini," kata Fatmah dalam siaran persnya, Sabtu (9/9/2023).

Dia menambahkan inovasi camilan ini sangat menarik menikat kalangan ibu-ibu. Jika ditekuni maka akan menjadi usaha sampingan sehingga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi.

"Pembuatan stick pisang Cokelat ini bisa menjadi penambahan penghasilan buat emak-emak di Desa Langaleso," ungkap dia.

BACA JUGA: Perindo Sumsel Apresiasi Didirikannya Rumah Jokowi For Ganjar

Kegiatan yang dilakukan di salah satu rumah warga rupanya mendapatkan sambutan yang baik. Hal itu terlihat dari peserta yang menghadiri kegiatan yang dibuat oleh Mak Ganjar.

"Mereka (para peserta) sangat antusias dengan kegiatan yang digelar Mak Ganjar," tuturnya.

Selain melakukan pelatihan membuat camilan, ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo itu juga memberikan bingkisan kepada para peserta yang menghadiri kegiatan tersebut.