Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Latih Kemandirian Ibu-Ibu di Sulteng Tingkatkan Perekonomian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:20 WIB
Relawan Ganjar Latih Kemandirian Ibu-Ibu di Sulteng Tingkatkan Perekonomian
Relawan Ganjar gelar pelatihan kepada ibu-ibu untuk tingkatkan perekonomian. (Ist)
A
A
A

SULTENG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar terus  melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kali ini, Mak Ganjar menggelar pelatihan membuat camilan stik pisang cokelat bareng ibu-ibu yang berada di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Sekertaris Mak Ganjar Sulteng Fatmah mengatakan acara tersebut dilakukan untuk mendorong peran perempuan agar lebih kreatif untuk melihat peluang bisnis. Salah satunya pelatihan membuat stik pisang cokelat ini.

Menurut dia, stik pisang cokelat ini memiliki rasa yang nikmat dan manis. Banyak masyarakat menyukai camilan tersebut.

"Kami memberikan terobosan ide dan peluang usaha menarik dari olahan stik pisang cokelat ini," kata Fatmah dalam siaran persnya, Sabtu (9/9/2023).

Dia menambahkan inovasi camilan ini sangat menarik menikat kalangan ibu-ibu. Jika ditekuni maka akan menjadi usaha sampingan sehingga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi.

"Pembuatan stick pisang Cokelat ini bisa menjadi penambahan penghasilan buat emak-emak di Desa Langaleso," ungkap dia.

Kegiatan yang dilakukan di salah satu rumah warga rupanya mendapatkan sambutan yang baik. Hal itu terlihat dari peserta yang menghadiri kegiatan yang dibuat oleh Mak Ganjar.

"Mereka (para peserta) sangat antusias dengan kegiatan yang digelar Mak Ganjar," tuturnya.

Selain melakukan pelatihan membuat camilan, ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo itu juga memberikan bingkisan kepada para peserta yang menghadiri kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement