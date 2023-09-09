Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Menhan Prabowo Hadiri Forum Silahturahmi Seribu Kiai di DIY

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:32 WIB
Menhan Prabowo Hadiri Forum Silahturahmi Seribu Kiai di DIY
Menhan Prabowo Subianto (Foto: Kemhan)
A
A
A

SLEMAN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri Forum Silahturahmi seribu kiai di DIY dalam rangkaian Milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji, Jumat 8 September 2023.

Prabowo didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, KH Miftah Habiburrahman atau biasa disebut Gus Miftah.

Kedatangan Menhan Prabowo disambut langsung oleh Gus Miftah serta seribu kiai se-DIY yang terlihat antusias menyambut Prabowo dengan lantunan selawat Nabi Muhammad SAW.

Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ulama, khususnya kiai yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan doa di setiap kegiatan kenegaraan dalam bidang Pertahanan.

1 2
      
