INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

3 Rumah di Blora Kebakaran, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |00:10 WIB
3 Rumah di Blora Kebakaran, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BLORA - Sebanyak tiga rumah warga di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Kamis 7 September 2023 malam dilalap si jago merah. Tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kebakaran terjadi pada Kamis tengah malam sekira pukul 00.45 WIB. Saat itu, pemilik rumah baru pulang dari kerja bakti di depan balai desa.

Saat mau istirahat, Jamiran, pemilik rumah mendengar suara letusan bohlam dari ruang sholat. Setelah dicek kasur beserta mukena sudah terbakar. Saat mau menyiram air, api sudah membesar dan menyambar dinding rumah yang terbuat dari kayu.

Ia lalu keluar minta tolong tetangga. Namun, api semakin membesar dan menyambar dua rumah di sebelahnya yang juga terbuat dari kayu.

Salah seorang warga, Siti Ulviana, warga berusaha memadamkan api, namun kewalahan karena api semakin membesar. Tidak ada yang bisa diselamatkan isi rumah tersebut.

Ada surat berharga, uang tunai dan satu buah sepeda motor serta perabotan dan gabah timbunan juga ludes terbakar.

