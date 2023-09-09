BNPB Kerahkan Helikopter Tambahan Padamkan Api di Gunung Arjuno-Welirang

PASURUAN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu helikopter untuk memadamkan api di Gunung Arjuno-Welirang. Penambahan helikopter ini agar mempercepat proses pemadaman yang telah terbakar mencapai 4.796 hektare.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, satu helikopter tambahan yang dikerahkan merupakan helikopter yang sebelumnya digunakan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti, Bandung. Satu helikopter jenis Super Puma ini mulai aktif membantu proses pemadaman api dari udara dengan metode water bombing.

"Helikopter waterbombing ini kami alihkan dari TPA Sarimukti, Bandung, yang kebakarannya sudah tertangani. Kini, membantu pemadaman di Arjuno,” ujar Suharyanto, di Pos Penanganan Kebakaran Gunung Arjuno di Prigen, Pasuruan, Jumat (8/9/2023).

Menurutnya, satu helikopter tambahan ini memiliki kapasitas angkut air lebih besar yakni mencapai 4.000 liter air dalam satu ritnya, atau sekali ambil air. Tambahan satu helikopter ini juga diharapkan mampu mempercepat tambahan untuk proses pemadaman karhutla di Gunung Arjuno-Welirang.

"Helikopter ini rencananya akan dioperasikan selama seminggu ke depan," kata mantan Pangdam V Brawijaya tahun 2021 - 2022 ini.

BNPB juga menyalurkan bantuan dana operasional senilai Rp750 juta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selain itu, peralatan alat pemadam api sederhana (apar), pakaian alat pelindung diri (APD), hingga pompa air untuk membantu pemadaman secara manual juga diserahkan ke Pemprov Jawa Timur.

"Waterbombing ini langkah terakhir karena biaya untuk mengoperasikan helikopter ini cukup mahal, sekitar Rp15 juta per satu jamnya,” ungkap dia.