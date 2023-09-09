Gegerkan Warga, Puluhan Alquran Kembali Ditemukan Terkubur di Pemakaman Lumajang

LUMAJANG - Setelah penemuan belasan Alquran di saluran irigasi sawah, warga di Lumajang, Jawa Timur kembali ditemukan puluhan Alquran yang dikubur di area pemasukan umum. Atas hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Lumajang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menunggu proses pendalaman yang dilakukan pihak kepolisian.

Hasil pantauan tampak sejumlah tumpukan Alquran temuan terbaru warga kaki Semeru yang terpendam di area pemakaman Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

Lebih dari 20 Alquran ditemukan dalam kondisi sudah rusak karena diduga telah lama terkubur. Puluhan Alquran ini ditemukan warga saat akan menggali kubur untuk salah seorang warga desa setempat yang meninggal dunia.

Saat tanah digali, warga kembali dihebohkan dengan adanya Alquran di kedalaman tak lebih dari 1 meter.

Temuan Alquran tersebut menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya 16 Alquran ditemukan warga di saluran irigasi Desa Oro-Oro Ombo kecamatan setempat. Meskipun beda desa, namun lokasi penemuan tak begitu jauh dari titik penemuan awal.