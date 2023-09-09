Kemarau Panjang, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih ke Majelis Taklim dan Warga Bojonegoro

BOJONEGORO – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kiai Muda Jawa Timur (Jatim) dukung Ganjar menggelar kegiatan Safari Majelis Taklim, serta membawa bantuan berupa air bersih untuk warga di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (9/9/2023).

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, Ali Baidlowi mengatakan dalam kegiatan itu mereka juga membantu para jamaah Majelis Taklim Al-Khaerat yang ada di desa tersebut.

Pihaknya sengaja memilih lokasi tersebut karena memang sangat memerlukan bantuan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.

"Alhamdulillah kami memberikan bantuan (air bersih) kepada masyarakat yang memang membutuhkan, ini willayah Bojonegoro paling barat, dekat hutan," ujarnya.

Dikatakan Ali, air bersih yang dibawa itu berasal dari sumber mata air dan diserahkan langsung kepada warga setempat yang sangat membutuhkannya. "Air bersih dari sumber langsung untuk diberikan kepada masyarakat," ujar dia.

Dia melanjutkan, pemberian bantuan itu atas dasar hasil survei mereka yang mendapatkan warga setempat kesulitan air bersih gegara kekeringan.

"Warga di sini (membutuhkan air bersih) karena kekeringan lima bulan terakhir, jadi air susah didapatkan. Alhamdulillah masyarkat bersyukur berterima kasih semoga bermanfaat," pungkasnya.