Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kemarau Panjang, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih ke Majelis Taklim dan Warga Bojonegoro

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |11:26 WIB
Kemarau Panjang, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih ke Majelis Taklim dan Warga Bojonegoro
Relawan Ganjar Bagikan Air Bersih di Bojonegero Jatim/ist
A
A
A

BOJONEGORO – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kiai Muda Jawa Timur (Jatim) dukung Ganjar menggelar kegiatan Safari Majelis Taklim, serta membawa bantuan berupa air bersih untuk warga di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (9/9/2023).

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, Ali Baidlowi mengatakan dalam kegiatan itu mereka juga membantu para jamaah Majelis Taklim Al-Khaerat yang ada di desa tersebut.

Pihaknya sengaja memilih lokasi tersebut karena memang sangat memerlukan bantuan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.

"Alhamdulillah kami memberikan bantuan (air bersih) kepada masyarakat yang memang membutuhkan, ini willayah Bojonegoro paling barat, dekat hutan," ujarnya.

Dikatakan Ali, air bersih yang dibawa itu berasal dari sumber mata air dan diserahkan langsung kepada warga setempat yang sangat membutuhkannya. "Air bersih dari sumber langsung untuk diberikan kepada masyarakat," ujar dia.

Dia melanjutkan, pemberian bantuan itu atas dasar hasil survei mereka yang mendapatkan warga setempat kesulitan air bersih gegara kekeringan.

"Warga di sini (membutuhkan air bersih) karena kekeringan lima bulan terakhir, jadi air susah didapatkan. Alhamdulillah masyarkat bersyukur berterima kasih semoga bermanfaat," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement