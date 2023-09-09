Terinspirasi Ganjar, Relawan Gelar Senam Sehat untuk Emak-Emak dan Milenial di Surabaya

SURABAYA- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia mengadakan kegiatan berbagi ceria dan menyasar ibu-ibu di RT 06, RW 07 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur.

Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi mengatakan dalam kegiatan itu mereka menggelar senam bersama dengan ibu-ibu dan milenial. Dia mengadakan senam bersama untuk menyosialisasikan gaya hidup yang sehat.

"Kami juga terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang memang aktif dalam berolahraga di tengah kesibukannya," ujar Noehrozi, Sabtu (9/9/2023).

Kehadiran Kowarteg Indonesia kata dia juga mendapat sambutan yang positif dari berbagai masyarakat sekitar.

"Hal ini terbukti dari tingginya animo serta semangat peserta yang hadir mencapai 70 orang," kata dia

Dalam kesempatan itu, sukarelawan Ganjar tidak hanya mengadakan senam bersama. Mereka juga membagikan sejumlah bingkisan kepada para peserta.