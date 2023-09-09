Posko Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo di Sidoarjo untuk Serap Aspirasi Masyarakat

SIDOARJO - Ketua Badan Narkotika, Korupsi, dan Terorisme (Narkoter) Center Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar meresmikan penggunaan Kantor DPD Perindo Sidoarjo yang digunakan sebagai posko pemenangan Perindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Anang yang juga Bacaleg Perindo untuk DPR RI dari wilayah Dapil Jatim 1 Surabaya dan Sidoarjo, ini mengatakan, melalui posko pemenangan Perindo ini, selain untuk konsolidasi partai diharapkan juga bisa menyerap aspirasi warga yang ingin memberikan masukan atau keluhan terkait masalah sosial kemasyarakatan untuk disampaikan kepada Bacaleg Perindo agar diperhatikan jika kelak terpilh menjadi anggota legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten.

BACA JUGA: Bacaleg Partai Perindo Venna Melinda Sosialisasikan KTA Berasuransi ke Warga Kediri

“Pertama untuk tempat berkumpulnya tim sukses, dan juga Posko Pemenangan ini juga akan kita gunakan untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Kantor DPD Perindo di Sidoarjo menempati sebuah ruko di kawasan Jenggolo Sidoarjo, Jawa Timur.

Peresmian posko pemenangan ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan persiapan Bacaleg Perindo di Sidoarjo menjelang Pemilu 2024 mendatang. Ratusan kader Perindo Sidoarjo juga hadir di lokasi.

(Fahmi Firdaus )