Bacaleg Perindo Anang Iskandar: Saya Wakafkan Penghasilan Selama 5 tahun untuk Sembako Rakyat

SIDOARJO -Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar yang menjadi Bacaleg Perindo untuk DPR RI dari wilayah Dapil Jatim 1 Surabaya dan Sidoarjo menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI akan mewakafkan penghasilannya selama 5 tahun untuk sembako rakyat.

Hal itu diutarakannya saat meresmikan Kantor DPD Perindo di kawasan Jenggolo Sidoarjo, Jawa Timur. Peresmian posko pemenangan ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan persiapan Bacaleg Perindo di Sidoarjo menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Mantan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim dan Kepala BNN pusat ini bersama sejumlah Bacaleg Perindo di Sidoarjo optimis dan yakin akan mendapat suara penuh dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Saya akan mewakafkan penghasilan saya," ujar Anang yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi, dan Terorisme (Narkoter) Partai Perindo tersebut.

Dia melanjutkan, sejumlah Bacaleg Perindo di Sidoarjo akan menggencarkan aksi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat jelang Pemilu 2024. Dalam aksi sosial itu, Bacaleg Perindo akan membagi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada masyarakat umum.

“Pertama untuk tempat berkumpulnya tim sukses, dan juga Posko Pemenangan ini juga akan kita gunakan untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.

