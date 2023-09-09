Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pasangan Mahasiswa di Malang Lakukan Aborsi, Minta Mantan Kekasih Kuburkan Janin

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:00 WIB
Pasangan Mahasiswa di Malang Lakukan Aborsi, Minta Mantan Kekasih Kuburkan Janin
Sepasang kekasih ditangkap karena aborsi. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa di Malang terlibat kasus aborsi atau menggugurkan kandungan janin bayi. Kedua pelaku adalah MKP (22) asal Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir dan wanita perempuan yakni LAM (22) asal Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Wakapolres Malang, Kompol Wisnu S Kuncoro menyatakan, sepasang sejoli ini menggugurkan kandungan janin yang masih berumur lima bulan. Keduanya menggugurkan kandungan di rumah kos sang laki-laki di Jalan Tirto Utomo Gang 11, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan mengonsumsi obat penggugur kandungan.

"Jadi hari Selasa tanggal 22 Agustus jam 22.00 obat tersebut digunakan, penggunaan obat penggugur kandungan tersebut dilakukan di kos-kosan dari tersangka Mustofa Kemal Pasha," ucapnya.

Usai janin keluar sekitar pukul 05.00 WIB, Rabu (23/8/2023) pagi, MKP kemudian membawanya ke rumah kos mantan kekasihnya yakni Hilda Dyah Rahmawati, yang juga masih berstatus mahasiswa. Di sana MKP meminta tolong Hilda Dyah untuk menguburkan janin dari rahim LAM.

"Ada penolakan dari saudara Hilda Dyah yang juga kita ungkap sebagai pelapor. Ini karena memang saudara Dyah juga merupakan mantan pacar dari tersangka Mustafa Kemal Pasha," ujarnya.

Selanjutnya, Dyah Rahmawati melaporkan mantan kekasihnya MKP ke polisi usai sang mantan nekat menguburkan janin bayi dari kekasihnya. Dari laporan Dyah Rahmawati, polisi melakukan penyelidikan.

"Jadi setelah janin tersebut dikuburkan tidak lama setelah itu Dyah Rahmawati melaporkan hal tersebut kepada kami Polres Malang. Selanjutnya pada 4 September kedua tersangka ditangkap," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190527/polri-ik5r_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Polda Metro Gerebek  Klinik Aborsi di Apartemen Bassura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148761/budi_harto-QRMZ_large.jpg
Bukan Aborsi, Mahasiswi Lampung Ternyata Tewas Usai Melahirkan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148654/aborsi-8Wtm_large.jpg
Mahasiswi Universitas Negeri Tewas Diduga Usai Lakukan Aborsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038462/5-fakta-janda-muda-kepergok-aborsi-usai-kuburkan-janin-di-tpu-malang-KhjyhBXrNQ.jpg
5 Fakta Janda Muda Kepergok Aborsi Usai Kuburkan Janin di TPU Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038239/tante-cantik-pacari-berondong-hingga-hamil-nekat-aborsi-dan-kubur-janinnya-di-tpu-aSvuadrBs7.jpg
Tante Cantik Pacari Berondong hingga Hamil, Nekat Aborsi dan Kubur Janinnya di TPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/340/2936165/bongkar-kasus-aborsi-mahasiswi-polisi-tetapkan-pacar-korban-dan-dukun-beranak-tersangka-AqNXZD51sV.jpg
Bongkar Kasus Aborsi Mahasiswi, Polisi Tetapkan Pacar Korban dan Dukun Beranak Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement