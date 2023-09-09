Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Oplos Elpiji 3 Kg ke Tabung 12 Kg, Pedagang di Sukabumi Ditangkap

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:03 WIB
Oplos Elpiji 3 Kg ke Tabung 12 Kg, Pedagang di Sukabumi Ditangkap
Oplos elpiji kemasan 3 kg ke 12 kg, pedagang di Sukabumi ditangkap. (MPI/Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi menggerebek rumah penjual tabung elpiji berinisial CBS (49) di Graha Kiara Lawang Asri, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Penggerebekan dilakukan karena CBS melakukan praktik pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi ke tabung gas berukuran 12 kg non-subsidi.

"Penangkapan ini dimulai setelah menerima laporan dari warga sekitar yang mencurigai sebuah rumah yang bukan warung sembako, namun sering melakukan pengangkutan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dan tabung gas 12 kg non-subsidi," ucap Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, Sabtu (9/9/2023).

Saat penggerebekan, kata AKBP Maruly Pardede, di luar terdengar suara tabung gas digeser dari dalam rumah. Mereka menemukan pelaku CBS alias PE sedang memasukkan gas 3 kg bersubsidi ke tabung kosong 12 kg non-subsidi menggunakan pipa besi yang dimodifikasi sebagai regulator.

"Gas 3 kg ditempatkan di atas tabung gas 12 kg, dengan bantuan es batu sebagai pendingin. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk proses lebih lanjut," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, harga isi ulang tabung elpiji 12 kg di warung kelontong dan agen rata-rata dibanderol mulai dari Rp220 hingga Rp280 ribu per tabung. Dengan begitu, keuntungan dari menjual satu tabung gas 12 kg yang dioplos dengan gas 3 kg mencapai puluhan juta rupiah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146369/bareskrim-ljfv_large.jpg
Mabes Polri Tangkap 8 Pelaku Penyalahgunaan Gas Bersubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137131/pengoplosan-86mJ_large.jpg
Polisi Gerebek Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, 1 Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136339/bareskrim-vo1t_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pengoplos Gas LPG, 4 Orang Ditangkap dan Sita Ribuan Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/338/3113586/polda_metro_rilis_kasus_gas_oplosan-YBJX_large.jpg
Polda Metro Bongkar Sindikat Pengoplos Gas Bersubsidi, 9 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075936/polisi_bongkar_kasus_lpg_oplosan-ruzg_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus LPG Oplosan di Cengkareng dan Bekasi, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/340/3043645/polisi_bongkar_gudang_pengoplosan_gas-4OTp_large.jpg
Gerebek Gudang Pengoplosan Gas Elpiji, 5 Pelaku Diamankan 2 di Antaranya Anak-anak 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement