Kebakaran Hebat Melanda TPA Kopiluhur, Asap Tebal Membubung

CIREBON - Kebakaran hebat melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu sore (9/9/2023). Api diduga berasal dari warga yang membakar lahan kosong, yang tidak jauh dari area TPA tersebut.

Kobaran api yang melanda di area tumpukan sampah TPA Kopi Luhur yang seluas 5,2 hektare tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Belum diketahui, penyebab pasti dari kebakaran TPA Kopi luhur tersebut, hingga Sabtu malam petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan kobaran api.

Dijelaskan Adam Nuridin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Kobaran api yang melanda TPA Kopi Luhur tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, hingga Sabtu malam ini, kobaran api masih terus menyala.

"Kita terima laporan kebakaran ini sekitar jam 16.30, dari Sabtu sore hingga malam ini sudah 8 unit pemadam kebakaran dan dua unit mobil water canon kepolisian Polres Cirebon Kota, "katanya.

Luas lahan yang terbakar di TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon tersebut lanjut Adam Nurudin, kobaran api menyala sekitar 300 hingga 400 meter lahan tumpukan sampah yang terbakar.

"Luasan lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 300 hingga 400 meter lahan tumpukan sampah," katanya.