Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Tryout CPNS di Makassar

Sosialisasikan Ganjar, relawan bekali anak muda tips dan trik CPNS serta gelar try out. (Ist)

MAKASSAR - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) membantu persiapan pemuda-pemudi generasi milenial yang akan menghadapi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dengan sejumlah kegiatan bermanfaat.

Untuk memantapkan pengetahuan anak muda dalam mengikuti tes CPNS tahun ini, sukarelawan Ganjar Pranowo dari kalangan pemuda-pemudi itu menggelar program bertema Tips dan Trik Sukses Daftar CPNS serta mengadakan try out latihan soal di Warkop 115, Jalan Toddopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Ini momennya pendaftaran tes CPNS. Diketahui, pada 17-31 September pendaftaran. Lewat kegiatan ini, peserta bisa bertambah pengetahuannya serta pengalaman baru mengenai cara sukses mendaftar CPNS," kata Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Sulsel Sarman, Sabtu (9/9/2023).

Sarman mengatakan pihaknya memberi tahu kiat-kiat sukses agar para peserta bisa lolos pendaftaran CPNS.

"Kami lihat banyak yang tidak lulus di tahap pendaftaran. Itu yang kami sampaikan agar teman-teman bisa lulus dan sukses," katanya.

Bukan hanya itu, sekitar 50 milenial tersebut diajari cara cepat dan tepat mengerjakan soal-soal tes CPNS dalam try out yang diadakan.

"Ada dua poin penting tentang materi hari ini. Pertama, memberikan praktik kepada peserta apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendaftar CPNS serta tata caranya. Kedua, melaksanakan try out bagaimana kiat-kiat menjawab dengan cepat pertanyaan dalam tes CPNS," ucapnya.

Dalam setiap programnya, GMC selalu mencontoh spirit bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang mendukung penuh kemajuan anak muda agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Kami juga memperkenalkan dan menyosialisasikan Ganjar kepada peserta bahwa Ganjar peduli kepada pemuda dan ingin pemuda setelah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti CPNS," kata Sarman.

Sementara itu, Muhammad Ilham sebagai peserta menilai program tips dan trik sukses mendaftar CPNS yang digelar GMC ini sangat membantu anak muda yang tengah mempersiapkan diri mengikuti tes.

"Menurut saya, kegiatan yang dilaksanakan relawan GMC Sulsel luar biasa karena membantu teman-teman milenial dalam tahapan proses pendaftaran CPNS 2023," ujarnya.