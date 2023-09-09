Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Tryout CPNS di Makassar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:42 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Tryout CPNS di Makassar
Sosialisasikan Ganjar, relawan bekali anak muda tips dan trik CPNS serta gelar try out. (Ist)
A
A
A

MAKASSAR - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) membantu persiapan pemuda-pemudi generasi milenial yang akan menghadapi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dengan sejumlah kegiatan bermanfaat.

Untuk memantapkan pengetahuan anak muda dalam mengikuti tes CPNS tahun ini, sukarelawan Ganjar Pranowo dari kalangan pemuda-pemudi itu menggelar program bertema Tips dan Trik Sukses Daftar CPNS serta mengadakan try out latihan soal di Warkop 115, Jalan Toddopuli Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Ini momennya pendaftaran tes CPNS. Diketahui, pada 17-31 September pendaftaran. Lewat kegiatan ini, peserta bisa bertambah pengetahuannya serta pengalaman baru mengenai cara sukses mendaftar CPNS," kata Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Sulsel Sarman, Sabtu (9/9/2023).

Sarman mengatakan pihaknya memberi tahu kiat-kiat sukses agar para peserta bisa lolos pendaftaran CPNS.

"Kami lihat banyak yang tidak lulus di tahap pendaftaran. Itu yang kami sampaikan agar teman-teman bisa lulus dan sukses," katanya.

Bukan hanya itu, sekitar 50 milenial tersebut diajari cara cepat dan tepat mengerjakan soal-soal tes CPNS dalam try out yang diadakan.

"Ada dua poin penting tentang materi hari ini. Pertama, memberikan praktik kepada peserta apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendaftar CPNS serta tata caranya. Kedua, melaksanakan try out bagaimana kiat-kiat menjawab dengan cepat pertanyaan dalam tes CPNS," ucapnya.

Dalam setiap programnya, GMC selalu mencontoh spirit bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang mendukung penuh kemajuan anak muda agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Kami juga memperkenalkan dan menyosialisasikan Ganjar kepada peserta bahwa Ganjar peduli kepada pemuda dan ingin pemuda setelah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti CPNS," kata Sarman.

Sementara itu, Muhammad Ilham sebagai peserta menilai program tips dan trik sukses mendaftar CPNS yang digelar GMC ini sangat membantu anak muda yang tengah mempersiapkan diri mengikuti tes.

"Menurut saya, kegiatan yang dilaksanakan relawan GMC Sulsel luar biasa karena membantu teman-teman milenial dalam tahapan proses pendaftaran CPNS 2023," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement